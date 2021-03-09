Зеленский наградил 109 украинок к 8 марта

9 марта, 2021, 17:58

Среди награжденных - спортсменки Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Елена Старикова и Юлия Ткач

Об этом сообщает Офис президента.

"За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", - говорится в сообщении.

Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года с биатлона Валентина Семеренко, которые получили орден "За заслуги" II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 года по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом "За заслуги" III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени. Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по вольной борьбе Юлия Ткач.

9 солдат и офицеров получили медаль "За воинскую службу Украине". Также были присвоены звания народных и заслуженных артистов, заслуженных деятелей науки, искусств и тому подобное.

Полный перечень награжденных по ссылке.

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