Заведения питания и перевозчики: полиция назвала самых частых нарушителей карантина на Закарпатье

9 марта, 2021, 18:11

Правоохранители обнаружили 579 случаев нарушения карантина на Закарпатье

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГУНП в Закарпатской области.

"На протяжении 5-8 марта на территории области полиция обнаружила 579 случаев нарушений карантина, о чем составлены соответствующие административные материалы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Следовательно, 61 протокол составлен именно по части первой. Такие нарушения касались грубого несоблюдения карантина субъектами хозяйствования. Серьезные нарушения обнаружили в работе 13 развлекательных заведений, действующих на территории Тячевского, Ужгородского, Хустского и Иршавского районов.

Отмечается, что речь идет не только об обычных массовых гуляниях, но и о праздновании свадеб и юбилеев. Там, среди приглашенных, немало и пожилых людей, которые наиболее уязвимы к болезни.

Напомним, с 8 марта, из-за вспышки заболеваемости, Закарпатья перешло в "красную" зону уровня эпидемической опасности. То есть, кроме ограничений в сфере обслуживания, магазинов запрет коснулся и работы общественного транспорта.

Несмотря на "красную зону" карантина в Закарпатской области рестораны массово игнорировали ограничения и готовились 8 марта принимать посетителей.

Также "Укрзализныця" на этой неделе организовала несколько спецрейсов поездов в Закарпатье, чтобы все желающие могли уехать из "красной" зоны эпидопасности.

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