За прошедшие сутки россияне 9 раз нарушили режим прекращения огня и продолжили обстрелы после полуночи
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Луганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенного пункта Водяное на Приазовье и вблизи поселка Пески захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотого-4 - еще и из стрелкового оружия.
Вблизи поселка Лебединский россияне обстреливали украинские позиции со станковой противотанкового гранатомета.
Боевых потерь среди украинских воинов нет. На вражеские провокации бойцы ООС ответили огнем.
С начала суток 9 марта оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.
В районе населенного пункта Красногоровка захватчики применили 82-мм миномет, а у поселка Пески били из стрелкового оружия.
На вражеские обстрелы украинские военные отреагировали огнем.
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