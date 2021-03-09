За прошедшие сутки россияне 9 раз нарушили режим прекращения огня и продолжили обстрелы после полуночи

9 марта, 2021, 08:13

В понедельник, 8 марта, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Луганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенного пункта Водяное на Приазовье и вблизи поселка Пески захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотого-4 - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Лебединский россияне обстреливали украинские позиции со станковой противотанкового гранатомета.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На вражеские провокации бойцы ООС ответили огнем.

С начала суток 9 марта оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

В районе населенного пункта Красногоровка захватчики применили 82-мм миномет, а у поселка Пески били из стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские военные отреагировали огнем.

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