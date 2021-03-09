Из-за отключения теплоснабжения в Донецкой области открыто 82 уголовных производства

9 марта, 2021, 12:55

По факту отключения "Донецкоблгазом" 59 котельных открыто 82 уголовных производства

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Ситуацию с теплоснабжением в Донецкой области обсудили сегодня с председателем облгосадминистрации, руководителем областной ВЦА Павлом Кириленко. После того, как "Донецкоблгаз "вопреки постановлению Кабинета Министров отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго ", мы совместными усилиями смогли возобновить работу котельных", - написал премьер.

Кроме того, Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства по статье 356 по самоуправства и уголовное производство по части 2 статьи 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Шмыгаль также отметил, что чрезвычайно важно обеспечить стабильное теплоснабжение жителям области.

Напомним, газоснабжения теплосетей Донетчины прекратилось 6 марта .

7 марта Национальная полиция Украина открыла уголовные производства в отношении руководства частного акционерного общества "Донецкоблгаз".

7 марта Шмыгаль заявил , что теплоснабжения в Донецкой области было восстановлено.

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