Из-за отключения теплоснабжения в Донецкой области открыто 82 уголовных производства
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Ситуацию с теплоснабжением в Донецкой области обсудили сегодня с председателем облгосадминистрации, руководителем областной ВЦА Павлом Кириленко. После того, как "Донецкоблгаз "вопреки постановлению Кабинета Министров отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго ", мы совместными усилиями смогли возобновить работу котельных", - написал премьер.
Кроме того, Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства по статье 356 по самоуправства и уголовное производство по части 2 статьи 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).
Шмыгаль также отметил, что чрезвычайно важно обеспечить стабильное теплоснабжение жителям области.
- Напомним, газоснабжения теплосетей Донетчины прекратилось 6 марта .
- 7 марта Национальная полиция Украина открыла уголовные производства в отношении руководства частного акционерного общества "Донецкоблгаз".
- 7 марта Шмыгаль заявил , что теплоснабжения в Донецкой области было восстановлено.
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