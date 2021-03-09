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Espreso.tvСпортИтальянский клуб решил выгнать известного французского футболиста

Итальянский клуб решил выгнать известного французского футболиста


фото: Getty Images
Французский футболист Франк Рибери покинет итальянскую "Фиорентину" в конце этого сезона

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport .

Контракт 37-летнего Рибери истекает летом, а боссы "Фиорентины" не собираются предлагать французу новое соглашение, потому что он не отрабатывает свою высокую заработную плату (4,5 млн евро).

Главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли недоволен выступлениями Франка Рибери в нынешнем сезоне. На счету полузащитника только 1 гол и 5 ассистов за 19 матчей Серии А.

Рибери известен болельщикам своей игрой за мюнхенскую "Баварию", где он выигрывал Лигу чемпионов. Француз провел 425 матча за немецкий клуб, забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.

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