Итальянский клуб решил выгнать известного французского футболиста

9 марта, 2021, 16:27

Французский футболист Франк Рибери покинет итальянскую "Фиорентину" в конце этого сезона

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport .

Контракт 37-летнего Рибери истекает летом, а боссы "Фиорентины" не собираются предлагать французу новое соглашение, потому что он не отрабатывает свою высокую заработную плату (4,5 млн евро).

Главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли недоволен выступлениями Франка Рибери в нынешнем сезоне. На счету полузащитника только 1 гол и 5 ассистов за 19 матчей Серии А.

Рибери известен болельщикам своей игрой за мюнхенскую "Баварию", где он выигрывал Лигу чемпионов. Француз провел 425 матча за немецкий клуб, забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.

В августе 2019 года Рибери рассказал, что роль футбольного агента в его переходе сыграл знаменитый нападающий "Фиорентины" Лука Тони.