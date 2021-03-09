Итальянский клуб решил выгнать известного французского футболиста
9 марта, 2021, 16:27
Французский футболист Франк Рибери покинет итальянскую "Фиорентину" в конце этого сезона
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport .
Контракт 37-летнего Рибери истекает летом, а боссы "Фиорентины" не собираются предлагать французу новое соглашение, потому что он не отрабатывает свою высокую заработную плату (4,5 млн евро).
Главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли недоволен выступлениями Франка Рибери в нынешнем сезоне. На счету полузащитника только 1 гол и 5 ассистов за 19 матчей Серии А.
Рибери известен болельщикам своей игрой за мюнхенскую "Баварию", где он выигрывал Лигу чемпионов. Француз провел 425 матча за немецкий клуб, забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.
- В августе 2019 года Рибери рассказал, что роль футбольного агента в его переходе сыграл знаменитый нападающий "Фиорентины" Лука Тони.
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