Инфляция: рост цен в феврале в годовом измерении ускорился до 7,5%

9 марта, 2021, 17:01

В феврале 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5% с 6,1% в январе

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Отмечается, что в феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%.

Базовая инфляция в январе 2021 года составила 0,5%. В годовом измерении базовая инфляция ускорилась до 0,8%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 2,1%. При этом больше всего - на 7,6-5,5% - подорожали подсолнечное масло, овощи и сахар.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%, в том числе на алкогольные напитки - на 1,4%, а на табачные изделия - на 1,3%.

Тарифы на жилье, воду электроэнергию, газ и другие виды топлива за этот период снизились на 1,8% в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.

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