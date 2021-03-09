Инфляция: рост цен в феврале в годовом измерении ускорился до 7,5%
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Отмечается, что в феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%.
Базовая инфляция в январе 2021 года составила 0,5%. В годовом измерении базовая инфляция ускорилась до 0,8%.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 2,1%. При этом больше всего - на 7,6-5,5% - подорожали подсолнечное масло, овощи и сахар.
Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%, в том числе на алкогольные напитки - на 1,4%, а на табачные изделия - на 1,3%.
Тарифы на жилье, воду электроэнергию, газ и другие виды топлива за этот период снизились на 1,8% в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.
Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.
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