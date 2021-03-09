Яремчук забил 18-й гол в сезоне и принес победу "Генту" в Бельгии

9 марта, 2021, 08:22

Гол украинского футболиста Романа Яремчука принес "Генту" победу над "Остенде" в чемпионате Бельгии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Роман Яремчук забил на 41-й минуте гол с передачи другого Украинский Романа Безуса. Его гол в итоге стал победным.

"Гент" выиграл у "Остенде" 1: 0, набрал 40 очков и занимает в чемпионате Бельгии десятое место.

Роман Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за "Гент" 32 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

На счету Романа Безуса 26 игр, 1 мяч и 5 ассистов.

Чемпионат Бельгии

29-й тур

восьмое марта

"Гент" - "Остенде" 1: 0

Гол: Яремчук, 41

Напомним, 24 февраля "Гент" пообещал Роману Яремчуку отпустить его летом , если поступит достойное предложение.

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