Яремчук забил 18-й гол в сезоне и принес победу "Генту" в Бельгии
9 марта, 2021, 08:22
Гол украинского футболиста Романа Яремчука принес "Генту" победу над "Остенде" в чемпионате Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Роман Яремчук забил на 41-й минуте гол с передачи другого Украинский Романа Безуса. Его гол в итоге стал победным.
"Гент" выиграл у "Остенде" 1: 0, набрал 40 очков и занимает в чемпионате Бельгии десятое место.
Роман Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за "Гент" 32 матча, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
На счету Романа Безуса 26 игр, 1 мяч и 5 ассистов.
Чемпионат Бельгии
29-й тур
восьмое марта
"Гент" - "Остенде" 1: 0
Гол: Яремчук, 41
- Напомним, 24 февраля "Гент" пообещал Роману Яремчуку отпустить его летом , если поступит достойное предложение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти