Видно из космоса: в Тернопольской области с помощью спутниковых снимков обнаружили большое свалку
Об этом сообщили в Госэкоинспекции.
"Мы получили обращение о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами предприятием ООО " Эко-Лидер Т " в Тернопольской области. Деятельность предприятия, находящегося по указанному юридическому адресу, не производилась, поэтому проверку провести не удалось. Чтобы установить факт нарушения, ГЭИ обратилась в Государственное космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого земельного участка в ретроспективе ", - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый.
На полученных фото зафиксировано увеличение площади свалки на участке с 5 до 9,1 гектара в течение 2018-2020 годов.
"Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 млн гривен. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба", - подчеркнул Мальованый.
Отмечается, что Госэкоинспекция уже направила письмо в Службу безопасности Украины об открытии уголовного производства.
"Также ГЭИ готовит представление об аннулировании разрешений, выданных ООО " Эко-Лидер Т ", ведь предприятие не осуществляет деятельность по месту нахождения юридического адреса", - добавил он.
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