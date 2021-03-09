Вместе с агитками: в Донецкой области перед довыборами в Раду раздавали продуктовые наборы, - ОПОРА
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
"7 марта наблюдатель ОПОРЫ зафиксировала раздачу благотворительной помощи жителям Покровска старше 65 лет. Один из пакетов - это продуктовый набор от Благотворительного фонда "Надежда", возобновление деятельности которого ранее инициировал кандидат в народные депутаты Андрей Аксенов. Другой пакет - агитационная продукция в пользу этого же кандидата", - говорится в сообщении.
Продуктовые наборы раздают исключительно по предварительным спискам, попасть в который можно, предоставив свои персональные данные: ФИО, дату рождения, контактный номер телефона и полный адрес.
По подсчетам членов сети ОПОРА стоимость продуктового набора (где в частности были масло, рис, печенье, чай) составляет около 170 грн.
"Первый пакет с одной стороны брендирован символикой благотворительного фонда и надписью "Благотворительный фонд "Надежда", с другой стороны фраза "Надежный, настоящий, наш", которая используется на билбордах кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова"... Кроме продуктового набора каждому давали еще один пакет с брендированной продукцией. В самом пакете с двух сторон были надписи "Мы - за Аксенова!", - говорится в сообщении.
Отметим, фонд "Надежда" возобновил свою работу с марта.
Фото: oporaua.org
- Промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области состоятся 28 марта 2021 года. Их назначили в связи с тем, что избранный ранее по этому округу внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил депутатские полномочия, поскольку стал мэром Покровска.
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