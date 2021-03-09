В Житомирской области начали выявлять случаи заражения коронавирусом в третий раз, - ОГА

9 марта, 2021, 17:45

В Житомирской области фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом COVID-19

Об этом сообщила первый заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Наталья Остапченко.

"Мы не ведем статистику повторных заражений, но такие случаи есть, конечно. Действительно есть много людей, которые заболели уже второй раз. Мы фиксируем единичные случаи, когда люди в третий раз заболели COVID-19", - сказала она.

Остапченко отметила, что особенностей течения COVID-19 при повторном инфицировании нет.

Напомним, в Тернопольской области зафиксировано случай, когда человек в третий раз заразилсяк оронавирусом COVID-19.

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