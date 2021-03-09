В Испании трибуны легендарного стадиона заросли сорняками из-за отсутствия болельщиков. ФОТО

9 марта, 2021, 12:12

Трибуны стадиона "Месталья", где играет "Валенсия", из-за длительного отсутствия болельщиков во время пандемии начали зарастать сорняками

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На фото со стадиона, которое было сделано 5 марта во время матча между "Валенсией" и соперником "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреалом" (2: 1), заметно, как трибуны "Месталье" зарастают сорняками.

В Испании фанов уже год не пускают на трибуны из-за пандемии коронавируса.

Стадион "Месталья" появился еще в 1923 году. Он принимал матчи чемпионата мира-1982 и Олимпиады-1992.

"Месталья" в последний раз реконструировался еще 20 лет назад. "Валенсия" планировала построить новый стадион, но в 2009 году отказалась от планов за финансового кризиса.

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