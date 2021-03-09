В Испании трибуны легендарного стадиона заросли сорняками из-за отсутствия болельщиков. ФОТО
9 марта, 2021, 12:12
Трибуны стадиона "Месталья", где играет "Валенсия", из-за длительного отсутствия болельщиков во время пандемии начали зарастать сорняками
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На фото со стадиона, которое было сделано 5 марта во время матча между "Валенсией" и соперником "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреалом" (2: 1), заметно, как трибуны "Месталье" зарастают сорняками.
В Испании фанов уже год не пускают на трибуны из-за пандемии коронавируса.
Стадион "Месталья" появился еще в 1923 году. Он принимал матчи чемпионата мира-1982 и Олимпиады-1992.
"Месталья" в последний раз реконструировался еще 20 лет назад. "Валенсия" планировала построить новый стадион, но в 2009 году отказалась от планов за финансового кризиса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти