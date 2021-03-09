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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток зафиксировано 3261 заражение коронавирусом, 76 человек умерли

В Украине в течение суток зафиксировано 3261 заражение коронавирусом, 76 человек умерли

По состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине зафиксировано 1410061 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 204 - летальные, 1199229 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение дня 8 марта было зафиксировано 3261 новый случай (из них дети - 160, медработники - 54), 76 пациентов умерли, 975 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 201 случай;
  • Винницкая область - 460 случаев;
  • Волынская область - 62 случая;
  • Днепропетровская область - 151 случай;
  • Донецкая область - 23 случая;
  • Житомирская область - 71 случай;
  • Закарпатская область - 195 случаев;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 433 случая;
  • Киевская область - 162 случая;
  • Кировоградская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 14 случаев;
  • Львовская область - 351 случай;
  • Николаевская область - 151 случай;
  • Одесская область - 63 случая;
  • Полтавская область - 7 случаев;
  • Ровенская область - 53 случая;
  • Сумская область - 69 случаев;
  • Тернопольская область - 97 случаев;
  • Харьковская область - 196 случаев;
  • Херсонская область - 2 случая;
  • Хмельницкая область - 8 случаев;
  • Черкасская область - 28 случаев;
  • Черновицкая область - 409 случаев;
  • Черниговская область - 37 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г.. Киеве (201)", - говорится в сообщении.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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