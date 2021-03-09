В Украине в течение суток зафиксировано 3261 заражение коронавирусом, 76 человек умерли

9 марта, 2021, 08:46

По состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине зафиксировано 1410061 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 204 - летальные, 1199229 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение дня 8 марта было зафиксировано 3261 новый случай (из них дети - 160, медработники - 54), 76 пациентов умерли, 975 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 201 случай;

Винницкая область - 460 случаев;

Волынская область - 62 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 71 случай;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 97 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 8 случаев;

Черкасская область - 28 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черниговская область - 37 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г.. Киеве (201)", - говорится в сообщении.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb