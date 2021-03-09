В Украине в течение суток зафиксировано 3261 заражение коронавирусом, 76 человек умерли
9 марта, 2021, 08:46
По состоянию на утро вторника, 9 марта, в Украине зафиксировано 1410061 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 27 204 - летальные, 1199229 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение дня 8 марта было зафиксировано 3261 новый случай (из них дети - 160, медработники - 54), 76 пациентов умерли, 975 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 201 случай;
- Винницкая область - 460 случаев;
- Волынская область - 62 случая;
- Днепропетровская область - 151 случай;
- Донецкая область - 23 случая;
- Житомирская область - 71 случай;
- Закарпатская область - 195 случаев;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 433 случая;
- Киевская область - 162 случая;
- Кировоградская область - 5 случаев;
- Луганская область - 14 случаев;
- Львовская область - 351 случай;
- Николаевская область - 151 случай;
- Одесская область - 63 случая;
- Полтавская область - 7 случаев;
- Ровенская область - 53 случая;
- Сумская область - 69 случаев;
- Тернопольская область - 97 случаев;
- Харьковская область - 196 случаев;
- Херсонская область - 2 случая;
- Хмельницкая область - 8 случаев;
- Черкасская область - 28 случаев;
- Черновицкая область - 409 случаев;
- Черниговская область - 37 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г.. Киеве (201)", - говорится в сообщении.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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