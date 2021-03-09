В Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время всеукраинского форума "Украина.30".
"Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем он должен стать международным хабом по противодействию дезинформации и пропаганде во всем мире", - сказал Зеленский.
В то же время, Зеленский отметил, что ни один центр не справится один против "многомиллиардных бюджетов, в частности Кремля". Поэтому, подчеркнул президент, каждый должен научиться важным в новейшем мире навыкам.
Зеленский также добавил, что в школах должны появиться уроки медиаграмотности, а старшее поколение должно научиться информационной гигиены.
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