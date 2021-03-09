В США заявили об угрозе атак российских спутников в космосе
Об этом заявил командующий Космическими сил Соединенных Штатов генерал Джон Рэймонд в интервью The New York Times .
Генерал, говоря об одном из российских спутников, сравнил этот космический аппарат с матрешкой. Рэймонд также предположил, что он был создан "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".
"Для уничтожения или повреждения из земли, или для нарушения способности использовать спутники. В обоих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство", - сказал Реймонд.
В декабре Космические силы Соединенных Штатов Америки заявили о проведении Россией испытаний антиспутниковый ракеты прямого перехвата системы DA-ASAT. В США обеспокоены, что Россия продолжает разработку и развертывание антиспутниковый оружия.
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