В программу доступной ипотеки под 7% присоединятся еще 12 банков, - Марченко
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"На сегодня в программе" Доступная ипотека 7% "принимают участие 7 уполномоченных банков, которые действуют через Фонд развития предпринимательства (ФРП). На очереди подписание соответствующих договоров с еще двенадцатью банками, то есть их перечень постоянно обновляется", - цитирует пресс служба слова министра финансов Сергея Марченко.
Отмечается, что в настоящее время партнерами государственной программы стали Укргазбанк, Ощадбанк, Банк "Глобус", ПриватБанк, Мегабанк, Кредобанк и ОТП Банк. Подробные условия получения ипотеки опубликованы на сайте Фонда развития предпринимательства.
По словам министра, программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживить ипотечный рынок, рынок строительства жилья и, в будущем, даст толчок для экономического развития.
"Расчетно, около 5 тысяч семей смогут воспользоваться программой в 2021 году. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн", - отметил Марченко.
В пресс-службе объяснили, что механизм реализации программы предусматривает частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам со стороны государства - до 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий Фонда в качестве обеспечения для предметов ипотеки, которые еще не введены в эксплуатацию.
Министр также добавил, что сегодня правительство рассматривает трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и закладки средств на последующие периоды для того, чтобы эта программа развивалась. Марченко также заверил, что те, кто возьмут кредит в 2021-2022 годах будут четкую гарантию, что в рамках программы государство компенсирует ставку до полного погашения кредита.
- Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
- Министр финансов Сергей Марченко рассказал детали и условия участия в государственной программе "Доступная ипотека 7%".
- Банки 1 марта выдали два первых ипотечные кредиты по программе "Доступная ипотека 7%".
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