В Польше с начала вакцинации от COVID-19 сделали более 4 млн прививок

Об этом сообщает "Польское радио".

При этом первую дозу вакцины получили почти 2,6 млн человек, а две дозы - более чем 1,4 млн человек.

Однако в Министерстве здравоохранения Польши обеспокоены растущим количеством новых заражений коронавирусом и числом госпитализаций COVID-больных.

"Средний возраст госпитализированных сейчас людей - 62 года. Группа пожилых людей, которую вакцинируют, как мы видим, уже не болеет, зато болеют молодые люди", - отметил он.

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