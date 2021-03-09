В Польше с начала вакцинации от COVID-19 сделали более 4 млн прививок
9 марта, 2021, 18:11
В Польше с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 4 млн прививок
Об этом сообщает "Польское радио".
При этом первую дозу вакцины получили почти 2,6 млн человек, а две дозы - более чем 1,4 млн человек.
Однако в Министерстве здравоохранения Польши обеспокоены растущим количеством новых заражений коронавирусом и числом госпитализаций COVID-больных.
"Средний возраст госпитализированных сейчас людей - 62 года. Группа пожилых людей, которую вакцинируют, как мы видим, уже не болеет, зато болеют молодые люди", - отметил он.
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