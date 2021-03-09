В оккупированном Севастополе к памятнику Шевченко кладут букеты в цветах украинского флага

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В центре на постаменте положили желтый букет, перевязанный голубой лентой - в тонах украинского флага. В основном, к памятнику возлагают желтые и синие цветы - ирисы, нарциссы, гиацинты, мимозу, розы, тюльпаны. Отмечается, что жители Севастополя приходят почтить память Шевченко по собственной инициативе, соблюдая коронавирусные ограничения.

Торговцы с соседнего Юмашевського рынка охотно рассказали, что знают о дне рождения Шевченко. У покупателей спрашивали, "куда цветы". На букеты "для Шевченко" предлагали скидку в полцены. Некоторые просили возложить цветы к памятнику и от них.

Памятник Шевченко установлен в сквере перед Гагаринской районной администрацией недалеко от берега моря.

Напомним, сегодня, 9 марта, исполняется 207 лет со дня рождения Тараса Шевченко.

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