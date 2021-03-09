В НБУ объяснили, как действовать в случае незаконного давления коллекторов

9 марта, 2021, 16:41

В Национальном банке Украины объяснили, как действовать в случае незаконного давления коллекторов

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба НБУ.

"Бывают случаи, когда коллекторы звонят или присылают сообщения по поводу кредита, который вы не брали и не выступали поручителем. С точки зрения закона, чтобы прекратить такие контакты - достаточно запретить коллекторской службе использовать ваши данные", - говорится в сообщении.

Однако, если звонки не прекращаются, в НБУ назвали алгоритм дальнейших действий. Получатель таких звонков должен спросить название финансового учреждения, из которой звонят, и узнать основание звонка. В это же время необходимо зафиксировать нарушения своих прав - сделать скриншоты экрана телефона с сообщениями и журнала звонков, аудиозапись телефонных разговоров и тому подобное. После этого - написать письменное требование к финучреждению с возражением против обработки своих персональных данных. Такое требование рассматривается в течение 10 дней.

Если же письменное требование не было удовлетворено, а коллекторы продолжают беспокоить, в НБУ рекомендовали обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека через онлайн-приемную или на почтовый адрес.

В случае, если коллекторы прибегают к угрозам, круглосуточных звонков должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д., они нарушают ряд статей Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, или же Уголовного кодекса Украины. В таком случае необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Кроме того, можно обратиться в контакт-центр НБУ по номеру 0800505240 или через Viber или Telegram. Также можно заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ.

Напомним, 27 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".