В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько государство выделило на стационарное лечение COVID-19 в 2020 году
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
"Мы потратили на лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч гривен. Это большие деньги. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре ", - цитирует агентство слова главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрея Виленского.
В то же время он уточнил, что "расходы могут быть разные". Так, если речь идет о лечении в стационаре, расходы на лечение пациента могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн.
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