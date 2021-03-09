В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько государство выделило на стационарное лечение COVID-19 в 2020 году

9 марта, 2021, 13:34

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн, из которых на каждого пациента приходилось 45 тыс. грн

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Мы потратили на лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч гривен. Это большие деньги. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре ", - цитирует агентство слова главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрея Виленского.

В то же время он уточнил, что "расходы могут быть разные". Так, если речь идет о лечении в стационаре, расходы на лечение пациента могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb