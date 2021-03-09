В Лукьяновском СИЗО на стенах грибок, из-за нехватки места подозреваемые спят по очереди или на полу, - Офис омбудсмена
Об этом говорится в заявлении Офиса омбудсмена по результатам мониторинга в Киевский следственный изолятор, передает Еспресо.TV .
Проверка Офиса омбудсмена выявила ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.
В частности проверка обнаружила, что большинство камер не обеспечены надлежащим искусственным освещением. Также в СИЗО "чрезмерная заґратованисть окон". Стены камер влажные и покрытые грибком.
В Офисе отметили лишения заключенных возможности дышать свежим воздухом из-за отсутствия вентиляции и курение в камерах.
"Также были выявлены факты отсутствия у заключенных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство", - отметили в Офисе уполномоченного по защите прав человека.
"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни", - добавили в ведомстве.
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