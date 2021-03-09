В Китае вводят цифровые паспорта вакцинации
9 марта, 2021, 13:59
Китайские власти решили ввести для своих граждан так называемые цифровые паспорта вакцинации от коронавируса для внутренних и трансграничных поездок
Как сообщает The Guardian , соответствующие сертификаты будут внедряться на платформе местной социальной сети WeChat.
У каждого паспорта будет свой QR-код, который позволит получать информацию о состоянии здоровья путешественников.
Приложение отслеживает местоположение пользователя и, если он не был в тесном контакте с человеком с подтвержденным коронавируса и не посещал места со вспышкой заболевания, определяет его статус как "здоровый".
При этом пока сертификат пока не является обязательным.
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