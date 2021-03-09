В Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Украина"
9 марта, 2021, 10:06
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании универмага "Украина"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели и "скорая".
Здание находится по адресу: площадь Победы, 3.
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