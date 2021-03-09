В Киеве подвыпивший водитель маршрутки перевозил пассажиров на неисправной машине
Об этом сообщает Патрульная полиция столицы.
"Утром патрульные заметили неисправный автобус "Богдан", который осуществлял перевозку пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте", - говорится в сообщении.
Результат пройденного теста - 0,82 промилле, что в 4 раза превышает допустимый уровень.
Водителя отстранили от управления. Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, имеет неисправности) КоАП.
Фото: Патрульная полиция столицы / Facebook
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти