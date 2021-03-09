В Киеве подвыпивший водитель маршрутки перевозил пассажиров на неисправной машине

9 марта, 2021, 17:21

Патрульная полиция сообщила, что в столице водитель маршрутки перевозил пассажиров находясь в состоянии алкогольного опьянения,

Об этом сообщает Патрульная полиция столицы.

"Утром патрульные заметили неисправный автобус "Богдан", который осуществлял перевозку пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте", - говорится в сообщении.

Результат пройденного теста - 0,82 промилле, что в 4 раза превышает допустимый уровень.

Водителя отстранили от управления. Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, имеет неисправности) КоАП.

Фото: Патрульная полиция столицы / Facebook

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