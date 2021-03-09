В Эстонии объявили локдаун на месяц из-за "британского" штамма COVID-19

9 марта, 2021, 09:45

Премьер Эстонии Кая Каллас объявила о введении жесткого карантина в месяц, чтобы остановить распространение штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Ситуация очень критическая. С этим нужно быстро разобраться. Мы решили закрыть страну, насколько это возможно", - заявила она.

Премьер подчеркнула, что власть надеется и разорвать цепочку заражения.

Почти все школы переведут на дистанционное обучение, рестораны, кафе будут закрыты. Работать магазины, торгующие товарами первой необходимости.

В Эстонии один из самых высоких показателей инфицирования в Европе.