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Espreso.tvОбществоВ Эстонии объявили локдаун на месяц из-за "британского" штамма COVID-19

В Эстонии объявили локдаун на месяц из-за "британского" штамма COVID-19

Премьер Эстонии Кая Каллас объявила о введении жесткого карантина в месяц, чтобы остановить распространение штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Ситуация очень критическая. С этим нужно быстро разобраться. Мы решили закрыть страну, насколько это возможно", - заявила она.

Премьер подчеркнула, что власть надеется и разорвать цепочку заражения.

Почти все школы переведут на дистанционное обучение, рестораны, кафе будут закрыты. Работать магазины, торгующие товарами первой необходимости.

  • В Эстонии один из самых высоких показателей инфицирования в Европе.

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