В Днипре нейрохирурги стабилизировали состояние раненого 5 марта снайпером бойца, он пришел в себя
Об этом написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook, передает "Цензор".
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Главврач отметил, что у военного сильно повреждено левое полушарие мозга. В больницу мужчину эвакуировали авиацией в состоянии комы. В больнице немедленно взяли в операционную, где нейрохирурги удалили обломки черепа и разрушенные участки мозга.
"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владислава вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - добавил Рыженко.
Вся правая половина тела у раненого остается парализованной.
"К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти, потому раненый может разговаривать и понимает речь. Впереди его ждет длительное лечение и реабилитация", - добавил главный врач.
Также Рыженко вспомнил, что в больницу везут еще одного бойца из Донецкой области - с пулевым ранением ноги.
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