В Днипре нейрохирурги стабилизировали состояние раненого 5 марта снайпером бойца, он пришел в себя

9 марта, 2021, 17:31

После 4 дней борьбы врачам удалось стабилизировать состояние военного, раненого снайпером в голову 5 марта под Красногоровкой

Об этом написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook, передает "Цензор".

"В пятницу в реанимацию политравмы поступил раненый в голову боец. Владиславу - 32 года, он с Кировоградщины. Ранение получил 5 марта вблизи Красногоровки. Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходной - в затылочной области" , - отметил руководитель медучреждения.

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Главврач отметил, что у военного сильно повреждено левое полушарие мозга. В больницу мужчину эвакуировали авиацией в состоянии комы. В больнице немедленно взяли в операционную, где нейрохирурги удалили обломки черепа и разрушенные участки мозга.

"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владислава вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - добавил Рыженко.

Вся правая половина тела у раненого остается парализованной.

"К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти, потому раненый может разговаривать и понимает речь. Впереди его ждет длительное лечение и реабилитация", - добавил главный врач.

Также Рыженко вспомнил, что в больницу везут еще одного бойца из Донецкой области - с пулевым ранением ноги.

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