В Черновцах три больницы для борьбы с коронавирусом загружены на 98-100%, - ОГА
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Укринформ.
"Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. Мы имели абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. За последний год такой госпитализации не было. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1, №3 и №4, загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены", - отметил он.
Он отметил, что с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также начали загружаться.
Также на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обратились к Черновицкому городскому совету с просьбой подготовить резерв мест в больницах и врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь на госпитальных базах Черновицкой области.
- Напомним, Министерство здравоохранения обновило разделение Украины по зонам карантина. "Красная" зона - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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