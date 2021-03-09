В Черновцах три больницы для борьбы с коронавирусом загружены на 98-100%, - ОГА

9 марта, 2021, 19:22

Черновицкие COVID-больницы №1, 3, 4 загружены уже на 98-100%

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Укринформ.

"Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. Мы имели абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. За последний год такой госпитализации не было. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1, №3 и №4, загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены", - отметил он.

Он отметил, что с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также начали загружаться.

Также на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обратились к Черновицкому городскому совету с просьбой подготовить резерв мест в больницах и врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь на госпитальных базах Черновицкой области.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило разделение Украины по зонам карантина. "Красная" зона - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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