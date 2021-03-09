В Чехии зафиксировали наибольшее количество смертей за последние 70 лет

9 марта, 2021, 22:16

В январе 2021 года смертность в Чехии оказалась выше, чем во время осенней волны COVID-19 и самой высокой за этот период с 1950 года

Об этом заявили в статистическом ведомстве.

За январь умерли 15 900 человек. Это примерно на 5 300 смертей больше, чем средний показатель за последние 5 лет, когда январские показатели смертности колебались от 9 500 до 12 400, и самый большой за этот месяц с 1950 года.

"Исторически во временном измерении абсолютных данных, начиная с 1950 года, еще никогда не было количество умерших в январе выше, чем в этом году. Ближе всего к этому числу был 1970 год, тогда в январе во время эпидемии так называемого "гонконгского гриппа" количество умерших достигло 15,3 тысячи человек", - сказал председатель Чешского статистического института Марек Ройчек.

В январе этого года на 100 тыс. граждан приходится 148 смертей, тогда как в этом же месяце 2015-2019 годов умирали около 100 чехов. 6 января 2021 года вписано в историю как день с наибольшим количеством умерших - 571 человек.