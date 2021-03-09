В Чехии зафиксировали наибольшее количество смертей за последние 70 лет
Об этом заявили в статистическом ведомстве.
За январь умерли 15 900 человек. Это примерно на 5 300 смертей больше, чем средний показатель за последние 5 лет, когда январские показатели смертности колебались от 9 500 до 12 400, и самый большой за этот месяц с 1950 года.
"Исторически во временном измерении абсолютных данных, начиная с 1950 года, еще никогда не было количество умерших в январе выше, чем в этом году. Ближе всего к этому числу был 1970 год, тогда в январе во время эпидемии так называемого "гонконгского гриппа" количество умерших достигло 15,3 тысячи человек", - сказал председатель Чешского статистического института Марек Ройчек.
В январе этого года на 100 тыс. граждан приходится 148 смертей, тогда как в этом же месяце 2015-2019 годов умирали около 100 чехов. 6 января 2021 года вписано в историю как день с наибольшим количеством умерших - 571 человек.
В статистике не приводятся причины смерти, но так называемую избыточную смертность связывают прежде всего с эпидемией коронавируса.
По данным Минздрава, официально за январь умерли 4 767 больных коронавирусом, что является вторым наибольшим показателем после ноября. Однако январские показатели смертности в целом оказались выше, чем за ноябрь, во время осенней волны.
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