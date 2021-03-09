Усик озадачил заявлением о следующем бое и сопернике

9 марта, 2021, 10:01

Украинский боксер Александр Усик заявил, что пока не знает, когда состоится его следующий поединок и кто станет его соперником

Об этом Усик заявил во время трансляции в Instagram .

По его словам, несмотря на то, что СМИ пишут о его поединок против Джо Джойса, как свершившийся факт, переговоры об организации боя с британцем за титул "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) далеки до завершения.

"Сейчас команды работают, ведут переговоры по поводу проведения поединка - кто это будет проводить, где мы будем организовывать и все остальное. Ресурсы, которые сейчас выпускают какую-то информацию, по моему мнению, не вся она подтверждена. Каждый хочет" лупануты "себе хайп. мы сами до конца ничего не знаем, а некоторые уже рассказывают, с кем и когда я буду боксировать ", - сказал Усик.

WBO назначила поединок между украинцем и британцем еще в январе 2021 года.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, 4 марта промоутер Джо Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что о поединке британца против Украинской Александра Усика будет объявлено на следующей неделе .

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