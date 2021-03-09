Умер первый тренер сборной Украины по хоккею Александр Фадеев

9 марта, 2021, 11:01

Умер бывший главный тренер сборной Украины по хоккею и киевского "Сокола" Александр Фадеев

Об этом сообщает Xsport.ua .

Александр Фадеев умер на 76-м году жизни.

В 1993-1994 годах он возглавлял сборную Украины и стал ее первым главным тренером.

С конца 1970-х до 1987 года работал в "Соколе" ассистентом главного тренера Анатолия Богданова, и присоединился к получению киевским клубом бронзовых медалей чемпионата СССР в 1985 году. В 1991 году был главным тренером "Сокола".

Во время игровой карьеры выступал на позиции форварда и играл за СКА МВО (Калинин), "Кристалл" (Саратов) и "Днепроспецсталь" (Запорожье).

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