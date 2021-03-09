Убийство российского посла в Турции: пять человек получили пожизненный срок

9 марта, 2021, 16:55

Турецкий суд во вторник огласил приговор по делу об убийстве в Анкаре в 2016 году посла России Андрея Карлова

Об этом сообщает агентство Anadolu .

Суд приговорил троих из 28 подсудимых к двум пожизненным срокам, еще двоих - к одному пожизненному сроку.

В частности, Шахин Согут, "куратор" стрелка, приговорен к двум пожизненным срокам.

Суд также признал бывшего сотрудника спецслужб Турции Вехби Кюршада Акалина виновным в организации утечки информации и приговорил его к пожизненному заключению и 15 годам тюремного заключения.

Кроме того, суд приговорил Хусейна Котудже к пожизненному заключению в колонии строгого режима и к 15 годам лишения свободы за участие в "разведывательной структуре" организации проповедника Фетуллаха Гюлена, которую в Турции считают террористической.

Часть фигурантов дела получили тюремные сроки от 5 до 9 лет. Шестерых обвиняемых оправдали.

Суд также выделил в отдельное производство дела 9 "беглецов", среди которых Фетхуллах Гюлен.

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