Убийство полицейской на столичном проспекте Бажана: подозреваемую взяли под стражу на 2 месяца

9 марта, 2021, 20:32

Суд взял под стражу 37-летнюю подозреваемую в убийстве женщины-полицейской в Киеве на проспекте Бажана

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве женщины-полицейской избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании в Вторник, 9 марта 2021 года.

Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств и мотивов убийства. Назначен ряд экспертных исследований.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 7 марта 2021 года у дома по проспекту Бажана в Киеве обнаружили тело 37-летней старшего инспектора одного из департаментов Нацполиции Украины с многочисленными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы. Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы. В дальнейшем по показаниям подозреваемой изъято предполагаемое орудие преступления - нож.

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