У Зеленского назвали возможные сроки новой пресс-конференции

9 марта, 2021, 09:11

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью блогеру Олесе Бацман.

Она не смогла назвать ориентировочные даты, подчеркнув частое общение Зеленского с журналистами.

"Точного времени нет, даты точного нет. Президент открыт, он готов отвечать на все вопросы. Я думаю, что до второй годовщины, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить ", - сказала Мендель.