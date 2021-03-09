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У Зеленского назвали возможные сроки новой пресс-конференции


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский может провести пресс-конференцию ко второй годовщине своей инаугурации

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью блогеру Олесе Бацман.

Она не смогла назвать ориентировочные даты, подчеркнув частое общение Зеленского с журналистами.

"Точного времени нет, даты точного нет. Президент открыт, он готов отвечать на все вопросы. Я думаю, что до второй годовщины, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить ", - сказала Мендель.

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