У поражения Ломаченко от Лопеса нашелся еще один "отец"

9 марта, 2021, 14:44

Британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что надломил Василия Ломаченко, что привело к поражению украинца от американца Теофимо Лопеса

Об этом Кэмпбелл заявил в интервью YouTube-канала Райана Гарсии.

По словам британца, это именно он надломил Ломаченко, в августе 2019 года в объединительном поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), который он проиграл по очкам.

"Если оглядываться назад, я мог бы достичь в том поединке куда большего успеха. Я несколько раз потряс его. Было несколько моментов, когда можно было навязать ему бой. После поединка я сказал родным и друзьям:" Я чувствую, что надломил Ломаченко и не верю, что он уже будет прежним. Когда он дрался с Лопесом, то в течение семи раундов не выкинул ни одного удара ", - сказал Кэмпбелл.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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