У генпрокурора подготовили для Международного уголовного суда данные об обстрелах россиянами гражданских объектов на Луганщине

9 марта, 2021, 13:20

В Офисе генпрокурора Украины подготовили информацию для прокурора Международного уголовного суда в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного права представителями оккупационных администраций РФ в Луганской области

Соответствующее сообщение подписал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба ОГПУ .

"Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружение неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществление обстрелов гражданских объектов", - сообщили в Генпрокуратуре.

В сообщении речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжение - инфраструктуры, которая не используется в военных целях и защищена Женевской конвенцией 1949 года.

"Проведенный анализ и собрана доказательная база доказывает систематичность преступных действий в отношении мирных жителей Луганщины и гражданских объектов, обеспечивающих жизнедеятельность городов и оказывают медицинскую помощь. В областных прокуратурах на Донбассе введен реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта, который позволяет предоставить соответствующую правовую оценку действиям представителей оккупационных администраций, определить объем убытков и восстановить права жертв ", - отметил Гюндуз Мамедов.

В уголовных производства по совершенным оккупантами преступлений установлено более 4,2 тыс. пострадавших, из которых более 90% - физические лица, 328 мирных жителей получили телесные повреждения, 197 гражданских погибли в результате российских обстрелов.

Информационное сообщение подготовлено на основе мониторинговых визитов правозащитников в зону вооруженного конфликта, интервью с пострадавшими и материалов уголовных производств. В сообщении говорится 34 факта неизбирательных обстрелов.

"Последствиями таких действий со стороны оккупанта были многочисленные повреждения водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывы в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горное, Золотое и Попасная с общим населением более 40 тыс. ", - отметили в Офисе генпрокурора.

За период с 2014 года обнаружено повреждение и разрушение более 7 тыс. Объектов инфраструктуры Луганской области. За последний год зафиксировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителей и убили одного гражданского.

Всего в Офис прокурора Международного уголовного суда Украины направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях Россией международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

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