Титулованная легкоатлетка отказалась от украинского гражданства
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook НОК Украины во Львовской области.
6 марта на международном турнире в Риме Яремчук торжествовала в забеге на 10 км и показала время 32:52. После победы стало известно, что украинка решила принять итальянское гражданство.
"Да, это правда - недавно я получила итальянское гражданство. Еще до чемпионата мира в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама. Надеюсь быть услышанной и не осужденной", - сказала София Яремчук.
По словам легкоатлетки, за свою карьеру, она так и не получила никакой поддержки от государства.
"Никакой поддержки от области за все годы моей спортивной карьеры у меня не было. Все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону я проводила за собственные средства и благодаря помощи моего клуба Acsi Italia Atletica и моего тренера Фабио Мартелли, которым я очень благодарна. В связи с пандемией я осталась не в лучшем положении, потому что все коммерческие соревнования были отменены. Относительно выступлений на соревнованиях за Украину, пока не могу дать четкого ответа. Мы будем разговаривать с юристами и World Athletics", - подытожила легкоатлетка.
София Яремчук была признана лучшей легкоатлеткой Украины в ноябре 2019 года.
СОФИЯ ЯРЕМЧУК подтвердили, что ПОЛУЧИЛА ИТАЛЬЯНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ спортсменка Как мы уже ...Опубликовано Отделение НОК Украины во Львовской области понедельник, 8 марта 2021
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