Тренером "Черноморца" стал скандальный экс-футболист сборной Украины, который не считает Россию агрессором

9 марта, 2021, 17:15

Бывший футболист сборной Украины Алексей Гай стал тренером одесского "Черноморца"

Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".

Гай стал ассистентом главного тренера "Черноморца" Алексея Антонова. Одесский клуб борется за выход в УПЛ и делит первуюое-второе место в турнирной таблице первой лиги с "Агробизнесом".

В декабре 2014 года Алексей Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда, перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".

39-летний Гай ранее играл в "Шахтере", "Мариуполе", российской "Кубани" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины. Последним клубом Гая был донецкий "Олимпик", где он завершил карьеру в 2019 году.

За сборную Украины хавбек сыграл 29 матчей и забил 1 гол.

В 2018 году болельщики "Шахтера" спели унизительную песню об Алексее Гае.