Тренером "Черноморца" стал скандальный экс-футболист сборной Украины, который не считает Россию агрессором
Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".
Гай стал ассистентом главного тренера "Черноморца" Алексея Антонова. Одесский клуб борется за выход в УПЛ и делит первуюое-второе место в турнирной таблице первой лиги с "Агробизнесом".
В декабре 2014 года Алексей Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда, перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".
39-летний Гай ранее играл в "Шахтере", "Мариуполе", российской "Кубани" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины. Последним клубом Гая был донецкий "Олимпик", где он завершил карьеру в 2019 году.
За сборную Украины хавбек сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
- В 2018 году болельщики "Шахтера" спели унизительную песню об Алексее Гае.
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