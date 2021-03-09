Театрализованным действом во Львове почтили Кобзаря

9 марта, 2021, 15:58

У памятника Тарасу Шевченко студенты читали отрывки из произведений поэта под музыкальное сопровождение хора "Дударик"

Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .

Во Львове по случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко устроили театрализованное действо. Чествование начали, рассказывая отрывки из произведений Тараса Шевченко. Студенты Псковского колледжа культуры и искусств по очереди выходили из людей и стихами продолжали мнение друг друга.

"Это фигура, которая дала толчок к созданию такого государства, как Украина, именно независимой Украины, - рассказывает студент Львовского профессионального колледжа культуры и искусств Алексей Удовба. - Он учит давно и его слова актуальны по сей день. Для меня Тарас Шевченко - отец нации" .

В полдень у памятника Кобзарю собрались десятки рядовых львовян и общественных деятелей. Все действо традиционно сопровождалось пением мужского хора "Дударик".

"Он боролся словом для того, чтобы мы могли жить и дальше бороться за свою жизнь и лучшую судьбу для своих потомков, - отмечает солист группы "Пиккардийская терция" Андрей Капрал. - Это прямой наша обязанность. Имеем таких гигантов в нашей стране, как Шевченко, как Франко, поэтому должны их помнить. Мы ежегодно здесь, потому что в свое время стали лауреатами Шевченковской премии и на этом художественном уровне нам приятно, что, наверное, получили благословение от Шевченко".

Напомним, сейчас Украина отмечает 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. По этому случаю во Львове дети будут лепить Кобзаря. Во львовской библиотеке для детей проведут креатив-день "Детский" Шевченко ".

А в Дрогобыче Шевченко звучал на разных языках. К Шевченковским дням отдел молодежной политики, семьи и спорта Дрогобычского горсовета инициировал флешмоб "Поэзии Тараса Шевченко на разных языках".