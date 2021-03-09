Свитолина уступила россиянке на престижном турнире в Дубае

9 марта, 2021, 16:42

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой во втором круге турнира WTA в Дубае

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч продолжался 1 час и 54 минуты. Кузнецова победила Свитолину во втором (6:4) и третьем сетах (6:1). Украинка сделала 1 эйс, 2 двойные ошибки и сыграла 3 из 7 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира россиянка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Dubai Duty Free Tennis Championships

второй круг

9 марта

Светлана Кузнецова (Россия) - Элина Свитолина (Украина) 2:6 | 6:4 | 6:1

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