Свитолина уступила россиянке на престижном турнире в Дубае
9 марта, 2021, 16:42
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой во втором круге турнира WTA в Дубае
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч продолжался 1 час и 54 минуты. Кузнецова победила Свитолину во втором (6:4) и третьем сетах (6:1). Украинка сделала 1 эйс, 2 двойные ошибки и сыграла 3 из 7 брейк-пойнтов.
В 1/8 финала турнира россиянка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.
Dubai Duty Free Tennis Championships
второй круг
9 марта
Светлана Кузнецова (Россия) - Элина Свитолина (Украина) 2:6 | 6:4 | 6:1
- Напомним, 15 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open.
- 23 февраля Свитолина стала первой украинской теннисисткой, заработавшей за карьеру $20 млн.
- 4 марта Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе.
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