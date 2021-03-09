Супруги Зеленских почтили память Тараса Шевченко

9 марта, 2021, 10:17

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Зеленский возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

"Творчество и жизненная позиция Шевченко всегда объединяли украинский вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - сказал президент.