Супруги Зеленских почтили память Тараса Шевченко
9 марта, 2021, 10:17
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили память в 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.
Зеленский возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.
"Творчество и жизненная позиция Шевченко всегда объединяли украинский вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - сказал президент.
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