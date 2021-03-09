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Espreso.tvОбществоСупруги Зеленских почтили память Тараса Шевченко

Супруги Зеленских почтили память Тараса Шевченко


фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили память в 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Зеленский возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

"Творчество и жизненная позиция Шевченко всегда объединяли украинский вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - сказал президент.

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