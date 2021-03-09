Суд обязал владельца танкера Delfi компенсировать 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии
Об этом говорится в Реестре хозяйственных дел, передает Укринформ .
"Суд решил удовлетворить иск ГП "Администрация морских портов Украины" в лице Одесского филиала АМПУ о взыскании 2 млн 743 тыс. грн расходов, связанных с аварийным морским событием. Взыскать указанные средства с компании-судовладельца Mиscter Drake PS, зарегистрированной в Великой Британии", - говорится в решении.
Как сообщается, суд также обязал владельца судна Delfi оплатить 42 тыс. грн судебного сбора.
Отмечается, что суд признал необоснованными утверждения представителя компании Mister Drake PC о том, что капитан Одесского порта не дал судовладельцу достаточно времени для поднятия танкера с мели и буксировки своими силами в порт Черноморск.
- Напомним, утром 10 сентября 2020 года Танкер Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.
- Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров в нефтегавань порта Черноморск.
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