Стало известно, сыграет ли Неймар против "Барселоны" в Лиге чемпионов

9 марта, 2021, 15:45

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар пропустит повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .

Парижане отметили, что Неймар уже возобновил тренировки, но продолжит индивидуальную восстановительную работу.

Бразилец травмировался в матче 1/32 Кубка Франции с "Каном", который состоялся 11 февраля.

Также в ПСЖ продолжает восстанавливаться после травмы испанец Хуан Бернат, а итальянец Мойзе Кин находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Ответный матч между ПСЖ и "Барселоной" состоится 10 марта. В первой встрече парижане разгромили каталонцев в гостях 4:1.

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.

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