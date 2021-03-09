Стало известно, сыграет ли Неймар против "Барселоны" в Лиге чемпионов
9 марта, 2021, 15:45
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар пропустит повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .
Парижане отметили, что Неймар уже возобновил тренировки, но продолжит индивидуальную восстановительную работу.
Бразилец травмировался в матче 1/32 Кубка Франции с "Каном", который состоялся 11 февраля.
Также в ПСЖ продолжает восстанавливаться после травмы испанец Хуан Бернат, а итальянец Мойзе Кин находится на самоизоляции из-за коронавируса.
Ответный матч между ПСЖ и "Барселоной" состоится 10 марта. В первой встрече парижане разгромили каталонцев в гостях 4:1.
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.
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