Спутниковый интернет от SpaceX будет работать на самолетах, кораблях и грузовиках

Об этом говорится в запросе компании в Федеральную комиссию по связи США (FCC), передает CNBC .

Компания Илона Маска SpaceX хочет начать подключение подвижных крупных транспортных средств - от грузовиков до самолетов и кораблей - к своей спутниковой сети интернет Starlink.

Как говорится в письме директора SpaceX по спутниковой политике Дэвида Голдмана, это послужит общественным интересам, поскольку новый класс наземных компонентов для спутниковой системы расширит диапазон частот, доступных для транспорта по всему миру.

В то же время Маск уточнил, что Starlink пока не будет доступен для легковых автомобилей Tesla, поскольку оборудование пока слишком большое. Отметим, что SpaceX установила уже более тысячи спутников для Starlink и продолжает расширять покрытие.

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