Спецслужбы РФ имеют подразделения, которые занимаются исключительно кибератаками против Украины, - СБУ

9 марта, 2021, 14:32

В российских спецслужбах действуют отдельные подразделения, которые проводят подрывные операции против Украины

Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в рамках форума "Украина 30. Культура и СМИ. Туризм", передает Радио Свобода .

"Есть определенные подразделения, специализация которых - именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плану, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит", - подчеркнул он.

Витюк отметил, что удалось собрать доказательную базу, свидетельствующую о координации Россией действий ряда организаций, осуществлявших кибератаки на информационные ресурсы украинских органов государственной власти.

Как отметил представитель СБУ, в общем за 2020 год департамент кибербезопасности СБУ заблокировал более двух с половиной тысяч сообществ в социальных сетях с миллионной аудиторией, более 20 ботоферм с мощностью более 60 000 аккаунтов и нейтрализовал более 600 кибератак и киберинцидентив на информационные ресурсы органов государственной власти.

Кроме того, некоторым блогерам и организаторам Телеграмм-каналов объявлено о подозрениях по обвинению в государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Напомним, служба безопасности Украины заблокировала деятельность ботофермы, которая работала на страну-агрессора и определенные политсил Украины.

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