Собак Байдена вывезли из Белого дома: одна из овчарок укусила сотрудника службы безопасности

9 марта, 2021, 13:52

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и его жены Джилл были вывезены из Белого дома

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, собака по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности.

После этого обе овчарки были отправлены в дом Байден в штате Делавэр.

Подробности инцидента с укусом неизвестные, в Белом доме отказались от комментариев.

Телеканал отмечает, что Мейджору сейчас три года и ему свойственна беспокойное поведение. Старшему собаке по кличке Чемп уже около 13 лет, в связи с чем он не такой активный.

Обе овчарки переехали в Белый дом менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

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