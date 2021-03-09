Собак Байдена вывезли из Белого дома: одна из овчарок укусила сотрудника службы безопасности
9 марта, 2021, 13:52
Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и его жены Джилл были вывезены из Белого дома
Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, собака по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности.
После этого обе овчарки были отправлены в дом Байден в штате Делавэр.
Подробности инцидента с укусом неизвестные, в Белом доме отказались от комментариев.
Телеканал отмечает, что Мейджору сейчас три года и ему свойственна беспокойное поведение. Старшему собаке по кличке Чемп уже около 13 лет, в связи с чем он не такой активный.
Обе овчарки переехали в Белый дом менее чем через неделю после инаугурации Байдена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти