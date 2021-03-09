Смертельное ДТП с украинцами в Польше: консул заявил, что двое пострадавших отказывались лечить

9 марта, 2021, 07:51

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что двух украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, отказывались лечить в польских медучреждениях из-за отсутствия страховок

Об этом Павлюк заявил в эфире телеканала "Украина 24" .

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страхования. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - сказал Павлюк.

Дипломат отметил, что также предстоит определить, кто будет платить за лечение пострадавших.

"Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страхования, если люди были застрахованы", - добавил Павлюк.

Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек.

перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек. ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

погибли украинцы , вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .

вернулись в Украину . По состоянию на 8 марта в польских больницах находилось 25 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии .

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