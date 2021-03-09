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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП с украинцами в Польше: консул заявил, что двое пострадавших отказывались лечить

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: консул заявил, что двое пострадавших отказывались лечить

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что двух украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, отказывались лечить в польских медучреждениях из-за отсутствия страховок

Об этом Павлюк заявил в эфире телеканала "Украина 24" .

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страхования. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - сказал Павлюк.

Дипломат отметил, что также предстоит определить, кто будет платить за лечение пострадавших.

"Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страхования, если люди были застрахованы", - добавил Павлюк.

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