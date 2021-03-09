Словацкий оператор будет поставлять Украине электроэнергию в рамках аварийной взаимопомощи, - Укрэнерго

9 марта, 2021, 15:46

НЭК "Укрэнерго" и словацкий оператор Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SESP) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Согласно сообщению, Укрэнерго и SESP заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Он позволит обеим ОСП взаимно поставлять электроэнергию аварийной помощи в случае возникновения аварийных ситуаций и других случаев, когда работа энергосистемы одной из сторон, которая запрашивает помощь, находится под угрозой.

По информации пресс-службы, договор определяет условия предоставления аварийной помощи и процедуру ее активации. В частности, мощность аварийной помощи составляет 100 МВт. Величина аварийной помощи может быть увеличена до 150 МВт по договоренности. Пропускная способность для целей аварийной помощи заранее не резервируется.

Отмечается, что этот договор является вторым, который Укрэнерго заключила с ОСП энергосистем стран, по которым "остров Бурштынской электростанции" работает параллельно в пределах энергообъединение ENTSO-E.

В пресс-службе напомнили, что заключение таких договоров предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов. Эти меры будут способствовать обеспечению надежности функционирования энергосистем в условиях параллельной работы "острова Бурштынской ТЭС" с энергообъединением ENTSO-E. Аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда принятых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей.

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