Шмыгаль поручил проработать расширение круга получателей субсидий
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", - сказал Шмыгаль.
По итогам совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.
Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями - выполнить коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.
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