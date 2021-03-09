СБУ ликвидировала канал поставки кокаина из Испании
9 марта, 2021, 19:40
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской гвардией Испании ликвидировала канал контрабанды кокаина
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Попытка наладить незаконный канал поставки тяжелого наркотика в нашу страну задокументирована оперативниками и следователями СБУ. В Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти