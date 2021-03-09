Рождаемость в Украине за десять лет упала почти в полтора раза, - Опендатабот
Об этом сообщает Опендатабот.
Согласно сообщению, рождаемость в Украине снизилась на 40% за последние 10 лет. В 2020 году смертность превысила рождаемость в два раза.
В общем, население Украины за десять лет сократилось почти 2,3 млн человек.
При этом отмечается, что в 2020 году зафиксирована самая низкая рождаемость за последние десять лет: она составила 293 457 человек, в то время как смертность достигла 616 835 человек.
Отмечается, что лучшим месяцем по рождаемости за три года был июль 2018 года, когда родилось почти 31,5 младенцев. В среднем за последние три года в месяц рождалось около 26 тыс. младенцев.
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