Российскую плагиатора, которая воровала тексты у "Пани Стефы", внесли в базу "Миротворца"
Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .
Госпожа Метельская-Шереметьева не только выдавала за свои тексты львовянки Марианны Душар (именно она является автором проекта "Пани Стефа"), львовского туроператора "Видвидай" (укр. посети,- ред.) и Юрия Винничука, но и активно писала статьи, в которых унижала Украину и украинцев. В частности, она писала, что украинство - "это продукт переработки крестьянства", а Киев - "столица села, в котором все только свинячат".
Писательница в одном из сообщений вспоминает, что якобы подралась с американской дипломатом Викторией Нуланд. Правда, это было тогда, когда Нуланд еще была не известным дипломатом, а пионервожатой в одесском лагере, куда она приехала по обмену.
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